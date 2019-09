Os amigos do rei

Os conselheiros da Fundação Estadual de Saúde nada recebem para discutir e aprovar as metas da autarquia. Esta deveria ser uma praxe em Sergipe, porém a Funesa é uma exceção à regra. Apesar da grave crise financeira do governo, as dezenas de conselhos remuneram seus felizes componentes com jetons que variam de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil por cada reunião. Em julho último, o ex-secretário da Fazenda, Ademário Alves, embolsou R$ 2,1 mil para aconselhar a Cehop. A mesma grana ganharam Conceição Vieira (PT) e Josué Modesto dos Passos, respectivamente, conselheiros da Cohidro e da Emdagro. Já a vice-governadora Eliane Aquino (PT) recebeu R$ 1,6 mil e R$ 1,5 mil em jetons do DER e do Detran. Luciana Déda, presidente da Fundação Parreiras Horta, ganha R$ 2,1 mil como conselheira da Emdagro, enquanto o secretário Oliveira Júnior abocanha R$ 3 mil da Sergás. E qual a exigência para ganhar assento num conselho? Ora, basta ser aliado político do governador de plantão para ser nomeado conselheiro e ter a conta bancária irrigada com os quaraminguás dos jetons. Só Jesus na causa!

Olho na cerca

E quem vive com o olho nos filiados dos outros partidos é José Carlos Machado, presidente do DEM sergipano. Ele torce que a legislação autorize políticos com mandatos pularem a cerca para outras legendas. Machadão sonha com o dia em que possa abonar as fichas de filiações dos deputados estaduais emedebistas Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães, além de Gilmar Carvalho e Capitão Samuel – ambos do PSC – e de Goretti Reis (PSD). Há quem garanta, contudo, que Machado vai quarar na cerca por muito tempo. Homem, vôte!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual vão cruzar os braços nas próximas quarta e quinta-feiras. O objetivo é protestar contra os projetos do governo criando o sistema de avaliação da educação básica, o programa alfabetização pra valer e o prêmio escola de destaque. As três propostas já se encontram em poder dos deputados estaduais. Segundo a professora e líder sindical Ivonete Cruz, os projetos têm caráter excludente, privativista e estimulam punições aos educadores. Danôsse!

Twitter invadido

A Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe denuncia que um safado invadiu um seu twitter inativo. Em nota, a Ademi/SE informa que o criminoso cibernético veiculou informações “totalmente inconsistentes com a ética e a lisura que sempre nortearam a entidade”. Na tentativa de identificar o malandro, a Ademi denunciou o crime à Polícia. Certíssimo!

Namoro

E aí, você já namorou uma colega de trabalho? Pois fez bem. Pesquisa realizada pelo site de vagas Trabalhando.com mostrou que 54% dos entrevistados afirmaram que os relacionamentos amorosos no trabalho não atrapalham a performance. Desses, 32% disseram que já namoraram colegas. Mas, para 46% dos pesquisados, namorar um colega desvia o foco dos deveres profissionais. Homem, será?

Aposta no gás

Decreto do governo de Sergipe regulamenta os serviços locais de gás canalizado. Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), a nova regulamentação vai flexibilizar e atrair a cadeia produtiva do gás, estimulando a geração de emprego e renda no estado. Presente à solenidade de assinatura do decreto, o diretor da Agência Nacional de Petróleo, José Cesário Cecchi, garantiu que o gás tem por natureza atrair investimentos. Então, tá!

Fundo do poço

O anunciado fechamento da sede administrativa da Petrobras em Aracaju foi discutido, ontem, na Assembleia Legislativa. Dirigentes do Sindipetro informaram que a nefasta iniciativa da estatal deve desempregar cerca de 1,2 mil trabalhadores e afetar financeiramente escolas, planos de saúde, hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, etcétera e tal. A arrecadação de impostos pelo governo também será fortemente afetada com o fechamento da sede. Crendeuspai!

Loa à tecnologia

E quem deu com os costados em Florianópolis (SC) foi o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Foi fazer palestra sobre “planejamento estratégico e a gestão inteligente em Aracaju”. O comunista disse aos participantes do Seminário promovido pela Federação Catarinense de Municípios que o uso da tecnologia na Prefeitura melhorou a prestação dos serviços públicos aos aracajuanos. Marminino!

Mãos ao alto

O Atlas da Violência 2019 será debatido, nesta sexta-feira, durante audiência pública na Assembleia Legislativa. O palestrante será Daniel Cerqueira, pesquisador e coordenador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que elaborou o Atlas. Segundo o deputado estadual Iran Barbosa (PT), é preciso buscar os caminhos para diminuir os índices de violência em Sergipe. “Não se faz isso, sem conhecer, monitorar e ter critérios para parametrizar o problema no estado”, discursa. Vixe!

Cosme e Damião

Hoje é dia de comer caruru, bobó de camarão e distribuir doces com as crianças, tudo para comemorar Cosme e Damião. A Igreja Católica festeja os dois santos nesta sexta-feira (27), enquanto a Igreja Ortodoxa os comemora no dia 1º de novembro. No Candomblé e na Umbanda os santos gêmeos são conhecidos como os orixás Ibejis, filhos de Xangô e Iansã. Oni Beijada!

Recorte de jornal

