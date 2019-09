Parto Normal X Cesariana foi destaque do Almoço Somese

27/09/19 - 05:26:58

Quando toda mulher engravida já começam as especulações se o parto será normal ou cesáreo e para discutir sobre o assunto e entender qual é a melhor opção para a mãe, o Almoço Somese dessa quinta-feira, 26, recebeu como palestrante o médico Ginecologista e Obstetra, Dr. Mauro Muniz Bezerra, que abordou sobre o tema: Discussão sobre parto normal X cesariana”.

O Dr. Mauro Muniz é o responsável técnico pelo setor de Obstetrícia da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e professor assistente do curso de medicina da Universidade Tiradentes (Unit).

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a palestra foi enriquecedora e discutir sobre as preferências de parto e a melhor opção da mãe foi muito importante para a classe médica, além da troca de experiências com os colegas”, destacou Dr. Aderval.

De acordo com o palestrante, discutir sobre parto normal e cesárea foi uma grande oportunidade, além de poder falar um pouco mais sobre a realidade da obstetrícia no Estado. “Debatemos sobre os pontos de estrangulamento para essa situação que existe no país inteiro com o aumento do número de cesarianas. Propomos ideias para que possamos diminuir as altas taxas e prestar uma assistência melhor para a saúde das parturientes”, pontuou Dr. Mauro.

O ginecologista e obstetra, Dr. George Correia, destaca que existe uma polêmica sobre o tema porque as pessoas estão querendo evitar a dor do parto fazendo uma cesariana. “Para combater a dor do parto se utiliza a analgesia de parto, e a mulher terá o bebê anestesiada e sem dor, mas permanecerá com os movimentos. A cesariana é um procedimento cirúrgico e há uma agressão ao corpo, além do risco de complicação”, enfatizou Dr. George.

