PESQUISADOR DO IPEA DETALHA ATLAS DA VIOLÊNCIA E CITA REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS EM SE

Foram detalhadas a metodologia de pesquisa e as estratégias que as administrações estaduais têm traçado para combater a violência nos estados

Foi realizada nesta quinta-feira, 27, uma Audiência Pública para debater o “Atlas da Violência 2019”, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O evento contou com a participação de Daniel Cerqueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e organizador da publicação. Na oportunidade, foi traçado um panorama da situação social do ponto de vista da violência no estado e no país.

O Atlas da Violência foi publicado no último dia 5 de agosto. A publicação, que trabalha com municípios com ao menos 100 mil habitantes, mostrou que, embora ainda exista um índice considerável nos registros de violência no Nordeste, Aracaju e o estado de Sergipe vêm apresentando constantes reduções. Um dos pontos destacados para esse resultado é o esforço da Secretaria da Segurança Pública (SSP) no combate à criminalidade.

O pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, destacou em pronunciamento no plenário da Alese que, apesar da violência persistir e ainda assustar a sociedade, com crimes relacionados a questões sociais, raciais e de gênero, os dados levantados pelo Atlas da Violência trazem uma luz no fim do túnel. Graças a identificação do problema, o número de estados que conseguiram a redução cresceu entre 2016 e 2017.

“Existe um movimento no Brasil, em termos de violência, de aumento nos homicídios até 2017. Depois, uma diminuição nos anos de 2018 e começo de 2019. Sergipe vinha trilhando a trajetória de crescimento acentuado de homicídios, mas de forma positiva já em 2017 houve uma redução de crimes no estado”, enfatizou o organizador do Atlas da Violência, Daniel Cerqueira.

A coordenadora das delegacias da capital (Copcal), que esteve presente representando a delegada geral, Katarina Feitoza, e o secretário da Segurança Pública, João Eloy, considerou o trabalho realizado pelo IPEA como fundamental para a complementação dos estudos sobre a violência no estado, de modo a contribuir na análise da criminalidade em Sergipe e traçar planejamentos cada mais eficazes para redução.

“É um norte para a gente. Ele também dá um direção de como devemos trabalhar. Hoje Sergipe está em franca redução e estamos no cenário nacional, como uma dos estados com maior redução. Junto a Sergipe, somente Ceará e Rio Grande do Norte. Aqui temos uma redução de 30% em homicídios. Reduzimos também latrocínios, explosões em caixas eletrônicos, roubos de veículos”, detalhou.

Organização dos dados do Atlas da Violência

Os dados publicados no Atlas da Violência parte de uma análise de informações que também são fornecidas pelo Ministério da Saúde. “O Ministério da Saúde faz um trabalho brilhante ao longo desses dois anos, refinando os dados sobre óbitos, categorizando se são violentos e as causas – homicídios, suicídios. A partir desses dados, nós fazemos nossa análise”, citou Daniel Cerqueira.

Daniel Cerqueira complementou esclarecendo que as informações são conjugadas com as pesquisas realizadas pelo IPEA. “Nós estudamos há 20 anos o tema. Então, conjugamos uma análise de dados com questões sobre o que funciona ou não na segurança pública. O Atlas cumpre o duplo papel: entender o motivo da violência e o caminho que se deve tomar. A inteligência é a principal arma para transformar a realidade”.

Trabalho integrado e planejamento de ações

Para as constantes reduções nos índices de violência no estado de Sergipe, a SSP tem feito reuniões semanais envolvendo o secretário da Segurança Pùblica e os comandos das polícias Militar e Civil. Essas reuniões possibilitam que sejam identificadas as manchas criminais na capital e no interior do estado, e que sejam traçadas estratégias em conjunto para o trabalho preventivo, por meio de rondas e abordagens, da PM, e investigativo, da PC.

