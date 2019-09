PM e GML efetuam prisão de suspeito de integrar quadrilha dos “baianos”

27/09/19 - 06:01:56

No final da tarde desta quinta-feira, 26/09, policiais militares do 7° Batalhão e agentes da Guarda Municipal de Lagarto prenderam em flagrante Joelson de Oliveira Nascimento, 33 anos, vulgo “Nenenzinho”.

Joelson, é suspeito de ser um dos líderes da quadrilha “dos baianos”, responsável por dezenas de crimes na região e é primo de Lúcio dos Santos, morto em confronto com policiais do 7º Batalhão no dia, 23/09, em Lagarto, tendo inclusive, cumprido pena juntos. Ele é suspeito de trazer comparsas do estado da Bahia, para residirem no povoado Colônia 13.

O infrator, que mora no aludido povoado, foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Fonte sub-tenente Heliomarto – 7º BPM