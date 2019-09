PM RECUPERA CARRO, MOTO, APREENDE DROGAS E PRENDE TRAFICANTES

27/09/19 - 10:00:10

Polícia militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, localizou e recuperou nesta quinta-feira (26) uma motocicleta com restrição de roubo, já começando a ser desmontada, no Bairro São Conrado, um veículo de marca e modelo Chevrolet Celta, no Bairro Coqueiral e efetuou a prisão de um suspeito no Bairro Coqueiral em poder de uma arma de fogo e de 38 pinos de cocaína.

As ações se iniciaram pela manhã, quando equipes do BPRp que patrulhavam pelo bairro São Conrado, avistaram, na Rua José Batalha de Goes, uma motocicleta CG Titan 150, de placa policial JSL-9527, que teria sido abandonada no local, segundo informações, por volta das 7 horas da manhã.

A motocicleta já estava em início de desmontagem, com algumas peças soltas próximas do local.

Todo o material foi aprendido e o veículo foi conduzido a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

No início da tarde, no Bairro Coqueiral, os policiais realizavam radiopatrulhamento pela Rua José Laurindo, quando notaram que um indivíduo que estava numa garagem, ao notar a presença policial, empreendeu fuga.

A situação chamou a atenção dos radiopatrulheiros que consultaram o veículo, Chevrolet Celta de placa policial MUY-7246, constatando a situação de roubo.

No veículo havia um mandado de intimação para Weverton Santos Silva, mais conhecido como Yuri Martins, que é conhecido por práticas criminosas e que já responde um inquérito policial por homicídio.

No Bairro Coqueiral, após informação levantada e trabalhada pelos militares do BPRp, um indivíduo de vulgo Bereu e de nome José Everton dos Santos Vieira, que é apontado como partícipe do homicídio que vitimou um indivíduo de vulgo Bocão, estaria portando e ostentando arma de fogo e realizando tráfico de entorpecentes na região.

Com a informação já trabalhada, os radiopatrulheiros deslocaram-se até o local, na rua Jorge, onde avistaram e, imediatamente, abordaram o suspeito que estava em poder de um revólver calibre .38 com 05 munições e com 38 pinos de cocaína.

As informações e foto são de SD Oliveira Filho