Prefeito de Socorro concede auxílio de R$ 200 para todos os servidores

27/09/19 - 12:50:34

Desde maio, os trabalhadores já recebem 3% de reajuste salarial, e a partir de setembro, passarão a receber R$ 200 em auxílio transporte

A manhã desta sexta-feira, 27, foi de grande alegria para os servidores efetivos e comissionados de Socorro, que prestigiaram o Ato Autorizativo, realizado no Centro Cultural Gilson Prado Barreto, onde foram comunicados pelo prefeito Padre Inaldo da concessão de mais um benefício: O AUXÍLIO TRANSPORTE e AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. O benefício, no valor de R$200, é a segunda ação de valorização implementada este ano pela Gestão Municipal, uma vez que desde o mês de maio os trabalhadores já recebem o reajuste de 3% em seus honorários.

O prefeito Padre Inaldo comemorou junto com os trabalhadores e se mostrou satisfeito em conseguir conceder mais esse benefício aos servidores. “Estamos hoje realizando um grande sonho dos nossos colaboradores, trazendo também mais dignidade e motivação para os efetivos e comissionados realizarem suas funções. Essa é uma forma de humanizar o serviço público, afinal temos população que é carente de atenção e cuidados, e precisa utilizar os serviços públicos e receber respeito, acolhimento e amor em cada um deles”, afirmou.

E completou: “Hoje estamos concretizando o cumprimento de uma promessa, que é fruto de muito trabalho e dedicação nesses quase três anos de gestão, pois mesmo diante das dificuldades financeiras estamos pagando os salários em em dia, o 13º, o piso dos professores e fazendo sempre mais e melhor pelos cidadãos e servidores”.

E quem detalha todo o trabalho realizado para garantir a concessão de mais esse benefício é o secretário de Administração do município, Júnior Trindade. “Houve todo um estudo financeiro e atenção a critérios administrativos para que conseguíssemos garantir a concessão desse benefício. Cortamos excessos e também na própria carne, além de efetuar estudo de impacto, para que não onerássemos a nossa receita. A partir de agora teremos um investimento de R$ 500 mil mensais e de R$ 6 milhões por ano, mas tudo isso calculado e planejado, em benefício dos servidores”, explica.

O secretário lembra ainda de todos os reajustes e melhorias concedidos aos trabalhadores, como forma de valorizar e motivar os trabalhadores. “Estamos atendendo uma reivindicação histórica das categorias e dos sindicatos, a partir da visão do prefeito de valorizar os servidores. Esse ano já concedemos 3% de aumento no salário, desde o mês de maio, e nesses quase três anos já foram concedidos 15% de aumento aos servidores. Agora mais um benefício que é o auxílio transporte no valor de R$ 200. Para não deixar ninguém de fora deste benefício será ofertado também o auxílio alimentação aos Guardas Municipais e Agentes da SMTT, que já possuem gratuidade no transporte”, comemora Júnior Trindade.

A presidente do Sindicato dos Servidores de Nossa Senhora do Socorro (Sindsocorro), Edjane Silveira, representou os servidores e em nome de cada um deles agradeceu pela concessão de mais esse benefício. “Esse auxílio transporte representa algo muito importante, porque era um dos anseios mais antigos dos trabalhadores. Nossa solicitação era que fosse concedido o vale transporte, mas o prefeito nos surpreendeu concedendo esse auxílio em dinheiro. Esse é um benefício enorme e sem descontos para os trabalhadores. Estamos muito satisfeitos, só temos motivos para comemorar. O auditório está aqui cheio de servidores que vieram mostrar a sua satisfação”, declarou.

O presidente do Sindicato dos Odontólogos de Sergipe, Marcos Santana, também elogiou a iniciativa e agradeceu ao prefeito por mais essa conquista para os trabalhadores. “O Padre Inaldo é uma revelação, pois considerando a situação econômica do país ele vem fazendo, desde o seu primeiro ano de mandato, o que nenhum outro município fez em valorização do servidor. Pagou todos os anos o reajuste salarial, criou uma mesa de negociação e na área da saúde construiu o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que era um pleito antigo dos dentistas de Socorro e que já se tornou referência em todo o Estado”, pontuou.

Por: Gabriele Frades

Foto: Antonio Carlos e João Brasil