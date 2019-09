Prefeitura de Aracaju oferta serviços da Saúde durante o Conexão Comunidade

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), integra a programação do evento Conexão Comunidade, no Shopping Jardins, onde estão sendo ofertados serviços gratuitos de saúde, cidadania e educação para a população.

Nesta quinta-feira, 26, a população está sendo beneficiada pela participação do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como explica a coordenadora Débora Oliveira.

“Estamos prevenindo, orientando e fazendo exames rápidos de doenças sexualmente transmissíveis [HIV, Sífilis, e as hepatites dos tipos B e C], com o resultado em 15 minutos. Também temos a participação do garoto camisildo entregando insumos e o material informativo”, relatou.

A coordenadora ainda salientou que o trabalho não é voltado apenas para os exames, mas a prevenção e orientação, que são fundamentais nas ações do Programa IST. “Após os exames, fazemos o aconselhamento, explicando a importância da prevenção e realizamos a entrega de preservativos masculinos e femininos”, complementou.

O garoto camisildo, Bruno Thales, percorreu os estandes do evento para reforçar ainda mais a mensagem de prevenção. “Não queremos apenas fazer com que as pessoas venham até nós, por isso levamos até elas os atendimentos, em espaços como este, promovendo a inclusão social e conscientização. Quando abordamos as pessoas e realizamos a entrega dos preservativos e o gel lubrificante, temos a oportunidade de levar informação à população”, enfatizou.

Quem esteve no local aprovou a prestação dos serviços, como o técnico Basílio Soares. “Essa iniciativa da Prefeitura é muito importante. Os exames são ótimos porque nos tranquilizam ou podem nos ajudar a procurar o tratamento correto, de forma rápida. Além disso, é preciso alertar sobre como se prevenir. A Saúde de Aracaju está de parabéns, porque mostra que está junto da população”, afirmou.

