SEMDEC DISPONIBILIZA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CESTA BÁSICA

27/09/19 - 08:00:14

Por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju disponibiliza aos consumidores aracajuanos uma nova pesquisa comparativa de preços dos produtos de cesta básica.

O levantamento, feito pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), foi realizado entre os dias 24 e 25 deste mês com o objetivo de orientar o público e monitorar o mercado.

Foram visitados quatro estabelecimentos comerciais, na capital, nos quais foram coletados os valores dos itens de alimentação, carnes e frios, horta e pomar, higiene pessoal, além de produtos relacionados à limpeza doméstica.

O coordenador geral do Procon Aracaju, Igor Lopes, explica os aspectos a serem levados em consideração para a análise do conteúdo disponibilizado. “As variações e preços catalogados referem-se aos dias em que foram realizados o levantamento, estando, portanto, sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, bem como pelo fato de que supermercados de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados”, ressaltou.

Igor acrescenta que apesar de a pesquisa comparativa ter como objeto 48 diferentes tipos de produtos não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes itens.

Produtos Pesquisados

No setor de alimentação, foram pesquisados os seguintes itens: achocolatado, açúcar cristal, adoçante líquido, arroz parabolizado, biscoito doce – rosquinha, biscoito sal Cream Cracker, café em pó, café solúvel, goiabada, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão carioca, flocos de milho, leite líquido, macarrão espaguete, óleo de soja, ovos brancos, pão francês, sal e vinagre.

Já para o segmento de carnes e frios foram verificados carne bovina – coxão mole, carne moída, carne suína – bisteca, frango inteiro congelado, margarina, presunto cozido, queijo mussarela e salsicha.

Para horta e pomar, integram a relação o alho, banana prata, cebola, cenoura, laranja pera, maçã nacional e tomate.

Os produtos de higiene pessoal levados em consideração foram os seguintes: absorvente com abas, creme dental, desodorante feminino, desodorante masculino, papel higiênico e sabonete. E para limpeza doméstica a água sanitária, amaciante, desinfetante, detergente líquido, esponja, esponja de aço, sabão em barra e sabão em pó.

Atendimento

Para realizar denúncias ou esclarecer dúvidas é possível acionar o Procon Aracaju através do SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O serviço de agendamento online também está disponível no site procon.aracaju.se.gov.br, e por meio dele o consumidor que deseje registrar uma reclamação na sede do órgão pode escolher a data e horário do seu atendimento, conforme disponibilidade.

Confira a tabela completa.

Foto Foto: Felipe Goettenauer