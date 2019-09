Super Máquinas chegam ao RioMar Aracaju nos dias de 3 a 6 de outubro

27/09/19 - 08:43:55

Clássicas, esportivas e antigas, as máquinas poderão ser apreciadas em grandioso evento que acontecerá de 3 a 6 de outubro, no Espaço Cultural RioMar

Um fim de semana inteiro para a família apreciar um evento inédito, que envolve beleza, sofisticação e motores em alta potência! Esta é a proposta da 1ª edição da mostra Super Máquinas, que o RioMar Aracaju promove especialmente para os aficionados por ícones da indústria automobilística. De 3 e 6 de outubro, o shopping irá reunir veículos – entre modelos raros, clássicos e novidades do mercado – e outras máquinas como supermotos, jet skis e quadriciclos, no Espaço Cultural, localizado no primeiro piso, ao lado da loja Ricardo Almeida.

Quem se encanta com o universo dos motores potentes, terá a oportunidade de desfrutar de uma mostra completa, que irá envolver diversos segmentos da área. Por lá, além da exposição das melhores marcas de veículos premium como BMW, Mini Cooper, Audi e Mercedes expondo suas novidades, acontecerá uma mostra de carros antigos, em homenagem ao saudoso empresário e colecionador, Sadi Gitz; exposição de supermotos Harley Davidson e de outras marcas e vários serviços ligados aos veículos, como performance, remape, polimentos, blindados, customização, entre outros.

E para quem não dispensa uma boa dose de adrenalina, o evento contará com um simulador de Stock Car, onde o visitante poderá testar sua performance utilizando uma ferramenta de trabalho dos pilotos profissionais.

A 1ª edição da exposição Super Máquinas é uma realização da MD Motors, capitaneada pelo piloto profissional de Stock Car, Mário Dantas, expert em potência, motores e velocidade. Com certeza, será um fim de semana imperdível para todas as gerações!

Fonte e foto RioMar Shopping