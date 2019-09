Viaduto entre Nova Saneamento e Francisco Porto fica parcialmente interditado sábado

27/09/19 - 13:12:55

Devido à obra de recapeamento asfáltico que a Prefeitura de Aracaju realiza nas avenidas Gonçalo Rollemberg Leite (Nova Saneamento) e Francisco Porto, o viaduto que interliga essas duas vias será parcialmente interditado, nos dois sentidos, neste sábado, dia 28, das 5h às 17h.

Agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local, orientando os condutores e monitorando o tráfego na via. A população deve ficar atenta às sinalizações e buscar rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos.

“Será feita a fresagem e o recapeamento do viaduto e, em algum momento, poderá haver um bloqueio total do mesmo, por isso, agentes de trânsito estarão na região para minimizar os transtornos e os condutores deverão ficar atentos. Assim que o serviço for concluído, o viaduto será liberado”, informa o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Rotas alternativas

O condutor que estiver na avenida Francisco Porto e quiser seguir para a avenida Gonçalo Rollemberg Leite, poderá passar pela lateral do viaduto, acessar a avenida Hermes Fontes, a rua José Faro Rollemberg, seguir pela José Teixeira Freitas, Euclides Paes Mendonça e voltar pra Hermes Fontes, passando pela lateral do viaduto e saindo na Gonçalo Rollemberg Leite.

Já quem estiver na avenida Gonçalo Rollemberg Leite e quiser seguir para a Francisco Porto, passará pela lateral do viaduto, acessando à Hermes Fontes, seguindo pela rua Manoel Gomes da Rocha, Praça Otávio Seixas Brito e entra na lateral do viaduto para chegar na Francisco Porto.

Ônibus

As seguintes linhas de ônibus terão os seus itinerários alterados neste sábado, dia 28, devido à obra de recapeamento do viaduto. São elas: 003 – João Alves / Orlando Dantas; 035 – Terminal Rodoviário / Nova Saneamento e 310 – Terminal Rodoviário / Shopping Riomar.

Ascom SMTT