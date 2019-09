EX-PRESIDIÁRIO REAGE, TROCA TIROS COM POLICIAIS E MORRE EM LAGARTO

28/09/19 - 08:27:59

O ex-presidiário e que estava em liberdade condicional, identificado como Michael de Santana Teixeira, morreu na tarde desta sexta-feira (27) após reagir à prisão na rua Monsenhor Jason, no município de Lagarto.

As informações são de que Michael, mesmo estando na condicional, já que havia sido preso duas vezes recentemente, continuava traficando e por volta das 18 horas, policiais militares do 7º BPM, tentaram efetuar a prisão, porém ele reagiu e trocou tiros com os militares.

Ele foi atingido, socorrido e encaminhado para o hospital mas não resistiu e morreu.

Em seu poder a policia encontrou um revólver calibre 32 com cinco munições, sendo 3 intactas e 2 deflagradas, três aparelhos celulares, 824g de Maconha, 08g de cocaína acondicionada em bolsa plástica, 25 pinos cheios de cocaína, 142 pinos para acondicionar cocaína vazios, 62 pedras de crack, uma balança digital e um caderno contendo anotações do tráfico.

As informações são do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM