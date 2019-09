Associados fazem Curso de Degustação e Harmonização Guiada de Cervejas Especiais na APCEF/SE

28/09/19 - 07:40:07

Rede do Conhecimento promove curso presencial com o especialista em cervejas Marcelo Salviano

Os apreciadores de cervejas especiais tiveram duas noites maravilhosas e de muito aprendizado na Associação do Pessoal da Caixa (APCEF/SE), na quarta e quinta-feira ( dias 24 e 25/9), durante o Curso de Degustação e Harmonização Guiada de Cervejas, na sede da APCEF/SE, em Aracaju.

Em dois dias, o curso proporcionou uma imersão no mundo das cervejas, da história até as produções dos dias atuais. O especialista Marcelo Salviano abordou os ingredientes usados para a produção, diferenças entre as cervejas comerciais e especiais, dicas para uma degustação guiada, além de abordar a produção artesanal. O curso foi promovido pela Rede do Conhecimento para bancários da Caixa, da ativa e aposentados, associados da APCEF/SE.

O Curso de Degustação e Harmonização Guiada de Cervejas na APCEF/SE foi um sucesso. “Eu espero ter demonstrado todo o universo da cerveja artesanal hoje em dia, com todas as suas variações e complexidades. Tem cervejas muito diferenciadas hoje, tanto no mercado internacional como no mercado brasileiro. Eu também difundo a cultura do ‘beba a cerveja local’, procuro incentivar as cervejarias locais, os produtos locais de insumos cervejeiros”, destacou o professor Marcelo Salviano.

O presidente da APCEF/SE, Diogo Melo, deu as boas-vindas aos associados que participaram do curso. “O associado comprou a ideia e compareceu ao Curso de Degustação e Harmonização Guiada de Cervejas Especiais. Este é um momento legal em que trouxemos os associados da nossa APCEF/SE para uma experiência diferente. A iniciativa deste curso é da Fenae, uma federação que proporciona uma infinidade de vantagens pra gente. Precisamos pesquisar sempre e buscar o melhor para nosso associado. Na Rede do Conhecimento existem muitos cursos interessantes, dentre eles, o de produção de cerveja artesanal. Quem já conhece a Rede do Conhecimento sabe do que eu estou falando. Quem ainda não acessou o portal, esta é uma boa oportunidade para conhecer”.

Foto assesssoria

Por Iracema Corso