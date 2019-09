Bairro 17 de Março receberá mutirão contra o diabetes neste sábado, 28

28/09/19 - 07:33:59

Toda a população do bairro 17 de Março, localizado na zona de expansão de Aracaju, contará, neste sábado, 28, a partir das 8h, com uma série de serviços gratuitos, a exemplo de consultas, exames preventivos, testes de glicemia, aferição da pressão arterial e dicas sobre alimentação saudável com nutricionistas, em mais uma edição do ‘Mutirão contra o Diabetes’.

A ação é fruto de uma parceria firmada entre a equipe do mandato do vereador licenciado, Antônio Bittencourt, e o médico endocrinologista, Dr. Raimundo Sotero. Na última edição do mutirão, que foi realizada no Largo do Aparecida, bairro Jabotiana, centenas de pessoas compareceram às atividades preventivas e de conscientização.

Segundo o vereador de Aracaju, Antônio Bittencourt, o mutirão tem cumprindo seu papel de alertar e conscientizar a população aracajuana no que se refere à doença que, segundo dados da última pesquisa realizada pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, causou mais de 5 mil mortes em Aracaju.

“O diabetes é uma doença silenciosa que tem feito muitas vítimas por todo o Brasil e, em Aracaju, não é diferente. O mutirão tem levado diversos serviços à comunidade com o intuito de fazer com que as pessoas fiquem atentas aos riscos da doença, previnam-se ou busque realizar o tratamento da maneira correta. Fico muito feliz em poder contar com a parceria do meu amigo Dr. Sotero, que está conosco desde o início do projeto. Deixo aqui o meu convite a todos os moradores do 17 de março e adjacências para participarem da ação” , reforça Bittencourt.

O mutirão será realizado na praça Mariana Moura, no bairro 17 de Março, e será aberto à toda população.

Foto: Marcos Fraga

Por Pábulo Henrique