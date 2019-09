CPAC ENTREGA TONÉIS PARA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

28/09/19 - 06:00:33

Nesta sexta-feira, dia 27, no Centro Regional de Triagem e Materiais Recicláveis, no município de São Miguel do Aleixo, o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), atuou na entrega de tonéis, na tratativa de atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Os coletores irão dar continuidade ao Projeto de Coleta Seletiva do CPAC, no âmbito do referido município e a inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis, corroborando também, na conscientização da população.

O Consórcio do Agreste mantém o compromisso de entregar aos municípios consorciados os componentes necessários para correta seleção dos resíduos sólidos.

Fonte Innuve Comunicação