GOVERNADOR DESTACA O PAPEL DA SENADORA MARIA DO CARMO EM FAVOR DE SERGIPE

28/09/19 - 06:36:21

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participou hoje (27), na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) da entrega de máquinas e equipamentos ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). “Agradeço à senadora Maria do Carmo pela preocupação com Sergipe e pelo empenho em nos ajudar a administrar”, disse Chagas, destacando a união da bancada federal sergipana em favor dos interesses do Estado.

“Passamos por dificuldades financeiras e ainda não estamos em condições de investir em equipamentos, por isso a bancada federal veio se somar com o intuito de melhorar os serviços oferecidos à população”, revelou o governador, observando que a situação do DER é tão crítica que “não tínhamos sequer uma roçadeira e o aluguel de um equipamento como este sai caro. Agradecemos a destinação desses recursos para Sergipe”.

Durante a solenidade, foram entregues três moto-niveladoras, duas retroescavadeiras, três roçadeiras hidráulicas, dois tratores, uma pá carregadeira e cinco caminhões basculantes. O investimento foi da ordem de R$ 3,6 milhões, frutos de recursos de emenda impositiva da bancada federal. Elas serão utilizadas em ações de manutenção, reformas e melhorias na malha rodoviária estadual.

Trabalho diferenciado – Na solenidade, a senadora revelou que meses atrás recebeu em seu gabinete, em Brasília, cerca de 40 prefeitos de municípios sergipanos pedindo a permanência do superintendente César Mandarino à frente da Codevasf pelo “brilhante” trabalho que ele tem feito.

“César conhece bem a Codevasf, conhece toda a parte técnica e seria prejudicial a sua substituição, porque poderia paralisar os trabalhos desse órgão que é tão importante para o Brasil e para os sergipanos”, destacou Maria, salientando a importância dos equipamentos para as ações do DER.

Fonte e foto assessoria