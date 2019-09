Justiça concede liminar determinando a suspensão da venda do Aeroclube de Sergipe

28/09/19 - 07:04:29

O desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), determinou nesta sexta-feira (27) a suspensão da venda das áreas do Aeroclube de Sergipe.

A abertura dos envelopes com as propostas dos interessados na compra estava marcada para esta sexta-feira (27), mas foi suspensa após a decisão judicial.

No mês de agosto, o governo do estado anunciou que iria vender o imóvel, dividido em lotes. Segundo o governo, o arrecadado seria para capitalizar o fundo financeiro de previdência do estado.

Após a decisão do desembargador, o procurador-geral do estado, Vinícius Thiago Oliveira, informou que já entrou com um recurso com pedido de efeito suspensivo para derrubar a liminar.