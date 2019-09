Pirambu será beneficiado pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa

O diretor-presidente da Energisa, Roberto Carlos Pereira Currais, reuniu-se com o prefeito de Pirambu, Élio Martins, para formalizar a execução de serviço de iluminação pública no município localizado a 34 km de Aracaju. A assinatura do contrato aconteceu nesta sexta-feira (27) e contou com a presença do coordenador do Programa de Eficiência Enérgica (PEE) da empresa, Pedro Martiniano, do vice-prefeito do município, Guilherme Melo, e da secretária de Projetos e Urbanismo, Camila Martins.

Pirambu é um dos três municípios sergipanos contemplados com o PEE desenvolvido pela Energisa e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ao todo, 154 lâmpadas a vapor de sódio serão substituídas por lâmpadas de Led, melhorando a luminosidade em praças, ruas e avenidas, incluindo o Mercado Municipal e a avenida litorânea.

“Além de contribuir com a qualidade da iluminação pública, a iniciativa trará uma economia na ordem de R$ 70 mil por ano nas contas do município, beneficiando a sua eficiência energética”, pontuou o diretor-presidente, Roberto Carlos Currais. Os serviços serão iniciados no mês de outubro e a previsão é que sejam concluídos em dezembro. Para este projeto, a Energisa está investindo cerca de R$ 242 mil.

“É com alegria que recebemos o Programa de Eficiência Energética da Energisa em Pirambu. As luminárias Led representam a melhor tecnologia em termos de eficiência energética e garantem uma maior segurança aos moradores. Na medida em que trocamos uma lâmpada convencional por uma Led, naturalmente o impacto é a redução do consumo de energia, ou seja, na conta do município na iluminação pública”, ressaltou o prefeito Élio Martins.

Além de Pirambu, os municípios de Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro serão beneficiados pelo PEE da Energisa em 2019.

