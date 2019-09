Sergipe é divulgado como destino turístico em Shopping de São Paulo

A ação ‘Venha Sentir Sergipe’ encerra dia 29 de setembro no Shopping Pátio Paulista

Durante o mês de setembro, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), levou o projeto ‘Venha Sentir Sergipe’ para quatro estados brasileiros que são grandes emissores de turistas para Sergipe. O último lugar a receber o projeto foi a capital do estado de São Paulo e a ação segue até o domingo (29).

O estande para promover o potencial turístico sergipano está localizado no Shopping Pátio Paulista desde o dia 24, e vários turistas já visitaram o local e foram atraídos pelas belezas de Sergipe. A enfermeira Sula Ferreira em sua passagem pelo estande, afirmou querer conhecer o estado. “Eu achei Sergipe encantador. Um lugar tão pequeno, mas que o pessoal não conhece muito. Fiquei boba com o tanto de coisa que tem para explorar, e me encantei com o colorido, o artesanato, as comidas típicas. Estou apaixonada, com certeza irei visitar”, disse.

Já a professor Fátima Carmo tem um motivo a mais para visitar o estado. “Tenho muita vontade de conhecer, de levar minha filha pra conhecer as raízes da avó dela, que era de Sergipe. Gostaria muito de conhecer a cidade onde minha sogra cresceu. Sergipe está dentro do roteiro dos estados que eu ainda quero conhecer”, confessou.

A ação ainda permitiu que alguns turistas conhecessem além das praias do estado, como é o caso da enfermeira Laisla Baccarin. “Me surpreendeu, porque quando fala dessa região a visão que a gente tem é de praia e eu vi muito do ecoturismo, que é o que me encanta mais. Inclusive é o tipo de destino que estou procurando para minhas férias. O turismo religioso também chamou muito minha atenção. É um roteiro muito rico, pretendo conhecer em breve”, garantiu.

O projeto é uma ação realizada pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Setur e do Prodetur, e tem como propósito divulgar o potencial turístico do estado para atrair turistas, apresentando o que o Sergipe tem de melhor a oferecer. Durante os dias de divulgações nos shoppings, os turistas puderam conhecer um pouco mais da gastronomia sergipana, do artesanato e da história do estado. A ação iniciou em 11 de setembro e passou por Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo.

