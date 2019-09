Trânsito de Aracaju sofrerá alterações neste final de semana

28/09/19 - 06:53:37

Para a realização de eventos que causem impactos no trânsito da cidade é preciso a autorização da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), da Prefeitura de Aracaju. E neste final de semana, por causa de corridas de rua e desfiles cívicos, o trânsito em algumas regiões da capital sofrerá alterações.

Neste sábado, dia 28, haverá uma corrida de rua e o tráfego será alterado, temporariamente, na avenida Mário Jorge, no bairro Coroa do Meio, das 14h30 às 18h. A largada e a chegada acontecerão no shopping que há na região e os competidores seguirão pela Mário Jorge Menezes, convergindo à direita na rua A. M. dos Santos e à esquerda na avenida Professor José Freitas de Andrade, voltando para o shopping pela mesma avenida.

Assim, na largada, o trânsito será bloqueado no sentido Sul da avenida Mário Jorge até que todos os competidores tenham saído da pista. Na chegada, o mesmo sentido da via terá o fluxo de veículos apenas em meia pista. O condutor poderá evitar congestionamentos se optar por rotas alternativas, como as avenidas Beira Mar, José Carlos da Silva (antiga Heráclito Rollemberg) e a Tancredo Neves.

De acordo com o diretor de Trânsito da SMTT Thiago Alcântara, os agentes irão atuar para garantir a mobilidade da população durante os eventos. “Os agentes estarão na região para organizar o tráfego, orientar os condutores, efetuar os desvios necessários e garantir a segurança dos participantes e a mobilidade da população. As pessoas deverão redobrar a atenção ao passar pela avenida e, se possível, buscar rotas alternativas”, orienta.

Outros eventos

Já no domingo, dia 29, o trânsito será interrompido na avenida Juscelino Kubitschek (avenida Maracaju), no sentido Centro, devido ao desfile cívico do Bairro 18 do Forte, das 13h até às 18h30. O tráfego de veículos será alterado entre a avenida Saneamento e a Praça da Igreja Pio X.

Também no domingo (29), haverá uma interdição no trânsito da avenida Canal 4, do conjunto Augusto Franco, por causa de um desfile cívico. O tráfego será alterado a partir da avenida José Carlos da Silva até a rua I3 (Praça da Feira), seguindo até a avenida Canal 5. O evento está previsto para iniciar às 14h e encerrar às 21h.

Transporte público

Devido à corrida de rua que será realizada no sábado, 28, algumas linhas de ônibus do transporte coletivo terão seus itinerários alterados. São elas: 051 – Atalaia / Centro; 100 CS1 – Circular Shoppings 01 e 701 – Jardim Atlântico / Centro.

As informações são da SMTT