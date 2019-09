Belivaldo entrega rodovia que liga Cruz das Graças à sede de Nossa Senhora Aparecida

A rodovia tem como objetivo encurtar distâncias, facilitar o escoamento da produção local, melhorar a mobilidade e garantir a segurança da população

O governador Belivaldo Chagas inaugurou, na tarde desta sexta-feira (27), a Rodovia Manoel Perciliano dos Santos, que interliga o Povoado Cruz das Graças à Rodovia SE-175, em Nossa Senhora Aparecida, no Agreste Central Sergipano. A rodovia tem como objetivo encurtar distâncias, facilitar o escoamento da produção local, melhorar a mobilidade e garantir a segurança da população.

Com um investimento de R$ 3.716.131,64, a pavimentação do acesso implantado pelo Governo do Estado foi realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). Os serviços foram executados pela empresa contratada GL Empreendimentos Ltda com recursos do governo federal, provenientes da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide).

Na solenidade de inauguração da obra, Belivaldo falou sobre o olhar do governo para as necessidades do interior do Estado e destacou a importância da obra. “Esta também foi mais uma obra feita a seis mãos, Déda fez o pedido para que esta obra se tornasse realidade, Jackson iniciou e eu tive o privilégio de concluir e entregá-la hoje ao povo de Aparecida e Cruz das Graças. Uma obra importante, que liga uma rodovia a um povoado. É um momento de alegria e satisfação quando a gente sai do gabinete e vem para perto do povo, entregar obras, ouvir as reivindicações, porque é assim que a gente aprende. Vou buscar todas as forças possíveis para que juntos, o Governo do Estado e a Prefeitura, Belivaldo Chagas e Vera, a gente possa trazer mais obras, recursos e benefícios para este município”, afirmou.

Na ocasião, o governador esteve ao lado do ex-governador, Jackson Barreto, do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), do deputado estadual Luciano Bispo e do deputado federal João Daniel, além de prefeitos e autoridades da região. Também participou a cerimônia o sobrinho do homenageado, José Américo, que elogiou o empenho do governo em concluir a via.

“Queremos agradecer ao governador Belivaldo Chagas, que concluiu com muita propriedade e dedicação essa rodovia que vem trazer benefícios importante para a coletividade de Aparecida. Meu tio foi o indutor do município, seu primeiro prefeito e fez muito por esse município”, salientou.

Sobre a rodovia

A rodovia (SE-240) tem início nas proximidades do km 8,5 da SE-175, após o município de Ribeirópolis. Sua extensão é de 4 km e atende ao novo padrão das rodovias estaduais. Possui 9 metros de largura total, sendo 7 metros de pista de rolamento (duas pistas de 3,50 m cada) e acostamento em ambos os lados (1 metro cada), além de sinalização vertical e horizontal. Na realização da obra foram utilizados 4.628 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

De acordo com o secretário Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, os benefícios com a obra são inúmeros. “A pavimentação era um anseio antigo da população de Cruz das Graças, afinal é uma rodovia de escoamento agrícola, agropecuário de maneira geral. Além disso, também facilitou para a circulação de transporte coletivo, já que antes a estrada de chão dificultava essa questão. Enfim, nos últimos cinco anos o Governo do Estado investiu algo em torno de sete milhões de reais em Aparecida, mostrando o compromisso do governo com esse município”, explicou Bira.

A prefeita do município, Vera Silva, também falou sobre o resultado da nova rodovia, que atende ao maior povoado do município, onde vivem cerca de 700 moradores. “Essa é uma obra grandiosa, que foi muito sonhada. Um sonho construído ainda na gestão do ainda então governador Marcelo Déda e depois vieram outros companheiros. Jackson Barreto, como governador, e o atual governador Belivaldo Chagas, que deram andamento a este projeto. Essa rodovia veio beneficiar e muito o tráfego de pessoas, dar comodidade e melhor qualidade de vida aos nossos munícipes”, afirmou a prefeita.

Vera também ressaltou outros benefícios trazidos pela obra do Governo do Estado. “Tínhamos um grande problema quando chovia, e sempre no dia da nossa padroeira Nossa Senhora Aparecida chove. Então essa pista veio facilitar também esse dia grandioso em que nós celebramos a festa em homenagem a nossa padroeira. Somos produtores de milho e isso também irá beneficiar no escoamento da nossa produção, já que nossa economia é baseada na agropecuária, então facilitou de forma substancial ao agricultor”, complementou.

Benefícios

Distante 12 quilômetros da sede municipal, o povoado Cruz das Graças é o mais populoso do município, possui escola, posto de saúde e estabelecimentos comerciais. A construção da rodovia atende a um desejo antigo dos moradores.

Morador do povoado desde que nasceu, José Rivaldo Santos contou que antes da pavimentação da via, o deslocamento até a sede municipal era feito com dificuldade. “Mesmo não sendo muito longe, o transporte era complicado porque a poeira era demais e os carros não queriam vir pra cá. Em época de chuva a gente sofria muito, era lama demais, os carros atolavam, as motos quebravam, aconteciam acidentes, até para andar a pé era difícil. Agora estamos no paraíso, não tem um morador que não esteja satisfeito com essa estrada nova”, enfatiza o agricultor de 54 anos.

Nascido e criado no povoado, o agricultor Edilson Mota Barreto, 36, afirmou que a obra transformou para melhor a vida dos moradores. “Eu possuo automóvel e motocicleta e, ainda assim, em épocas de chuvas era complicado demais chegar até a cidade. Com o asfalto tudo se transformou, os veículos não vão mais para a oficina com tanta frequência, o transporte dos universitários agora traz os estudantes até o povoado no fim da noite. O deslocamento até a cidade ficou mais fácil, já que surgiram novos meios de transporte para lá e também para Ribeirópolis, os ônibus de transporte escolar reduziram o tempo de viagem. Não há um só morador que não esteja contente com essa nova estrada”, festejou.

O agricultor familiar Everton Silva Souza, 32, falou da satisfação dos moradores do Povoado Cruz das Graças com a entrega da nova rodovia que integra a malha viária estadual. “Agora nós ficamos livres da poeira e da lama, o acesso a Aparecida, a outros povoados e as cidades vizinhas está mais fácil. Vai ajudar também o escoamento da produção de milho, não teremos mais carretas atoladas na estrada. Essa obra foi a maior riqueza para o nosso povoado”, explicou o lavrador.

Moradora da região, Amanda Santos da Mota, 24 anos, também afirmou que a circulação melhorou após a inauguração da obra. “Melhorou pra tudo. Quando a gente saía, era aquela poeira. Vai melhorar tudo. Tudo ficou melhor agora”, completou.

Foto Mário Sousa