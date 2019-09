PRAIAS DO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SERGIPE ESTÃO PRÓPRIAS PARA BANHO

29/09/19 - 07:37:15

Análises de balneabilidade foram intensificadas nos locais que apresentaram registro de substância oleosa durante a semana_

Análises da Administração Estadual do Meio Ambiente – Adema, realizadas nesta sexta-feira (27) e sábado (28), atestam que as praias de Pirambu e Pacatuba estão próprias para banho. Os exames de balneabilidade foram realizados a partir de amostras colhidas nos seguintes pontos: praia de Pirambu (Km-10), Terminal Turístico (km-01), imediações do projeto Tamar e próximo a foz do rio Japaratuba, em Pirambu; e na praia do Tigre (km-04), em Pacatuba.

Segundo o relatório das análises laboratoriais da Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental (Geama) da Adema, todos os trechos analisados revelam condições próprias para banho. Com relação à análise da quantificação de óleos e graxas nas amostras coletadas, os resultados foram negativos em todas as amostras.

O resultado considera o Valor Máximo Permitido (VMP), preconizado na legislação ambiental conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente -Conama – do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Monitoramento

Na manhã da última quarta-feira (25), técnicos da Adema se deslocaram até o município de Pirambu, no litoral norte do estado, a fim de verificar uma substância oleosa surgida na margem da praia desde a terça (24). Desde então, o órgão estadual passou a monitorar os pontos indicados e redobrou a atenção na costa sergipana para o possível surgimento de outros locais que apresentassem a substância oleosa. Foi montada ainda uma força tarefa formada por equipes da Adema, Ibama e Marinha, para reforçar as ações na costa litorânea de Sergipe.

O surgimento dessas substâncias oleosas nas praias nordestinas foi detectado na última segunda-feira (23), no litoral do Maranhão. Em seguida foram encontradas manchas similares na costa do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e por fim no litoral norte sergipano.

De acordo com a Adema, de forma geral, os exames de balneabilidade são realizados semanalmente em Aracaju e quinzenalmente nas praias do interior do estado.

