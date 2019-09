Principio de incêndio assusta moradores de prédio na avenida Nova Saneamento

29/09/19 - 15:49:06

Um principio de incêndio em um apartamento de um prédio localizado na Avenida Nova Saneamento, assustou os moradores na manhã deste domingo (29).

As informações são de que, assim que o incêndio começou em um apartamento do 12º andar, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) foi acionada, agiu rápido e apagou as chamas.

Por conta disso, todos os moradores do edifício precisaram deixar os apartamentos.

A suspeita é de que o fogo tenha começado no aparelho de ar-condicionado de um dos quartos do apartamento.

Após as chamas serem controladas, o prédio foi liberado, mas o apartamento continua interditado para a realização de perícia.

Embora o susto, ninguém se feriu e houve apenas danos materiais.

Foto grupo de WhatsApp Sergipe é Noticia