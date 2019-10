A Dona do Pedaço- Camilo avisa que Régis é o suspeito número um de assassinatos. Josiane diz ao investigador que o ex-amante pediu para ela mentir sobre álibi no dia das mortes

Josiane (Agatha Moreira) não engoliu o fora de Régis (Reynaldo Gianecchini) e resolveu dar o troco. Em A Dona do Pedaço, a garota contrariou o pedido do empresário e disse a Camilo (Lee Taylor) que não estava com o ex-amante no dia das mortes de Jardel (Duio Botta) e Lucas (Kainan Ferraz).