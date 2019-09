ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA FAZ MAIS UMA VITIMA FATAL

30/09/19 - 07:33:22

Acidente envolvendo motocicleta e carro de passeio deixa mais uma vitima fatal no interior do estado.

Desta vez o acidente foi registrado na noite deste domingo (29), na rodovia SE 339, que liga os municípios de Ribeirópolis a Moita Bonita. Com o impacto, Cleidivan de Jesus Costa, 31 anos, conhecido por Katende, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constataram o óbito. Em seguida, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) também foi chamada para fazer a remoção do corpo.