Alessandro se prepara

30/09/19 - 00:01:07

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está aparecendo mais em Aracaju. Mostra-se mais à vontade, nos finais de semana, em pontos bem frequentados da Capital. Passeia nos shoppings com a mulher e filhos. Sábado passado esteve no Happy Hour do restaurante Tio Armênio (antigo Ferreiro). Já mudou o estilo sisudo e se mostra mais simpático. Lógico que “alguma coisa acontece no coração de Alessandro”, além de uma candidatura à reeleição em 2026.

Atuando na política pela primeira e ainda a inábil nesta área, Alessandro começa a perceber [ou o seu marketing já está funcionando], que à participação na vida pública não é o mesmo que atuar em uma delegacia à caça de bandidos. Nessa sua nova atividade, tem que aprender a conviver com todos, inclusive com quem tentava prender na área policial. A política se faz com brandura, ternura, sorriso sempre aberto, mas sem perder a dignidade, que é essencial em um momento de incertezas.

E o quê Alessandro busca num momento tão difícil da vida pública? Concretizar esse estilo do rigorosamente correto ou amenizar na perfeição dos atos e fatos. Naturalmente, e isso está bem claro, um político não se faz com “ódio de si mesmo”, mas com abrandamento de uma tolerância que fique acima de zero. Essas aparições já podem ser um sinal de que pelo menos não processará um restaurante que lhe cobre 10 por cento de serviço. E isso ficaria terrível para qualquer política que na próxima eleição precise de apoio geral – daqueles que tenham ou não caráter – para se reeleger.

Alessandro até já teria dito isso e naturalmente passa a se insinuar: será candidato a governador caso se concretize a cassação da chapa eleita em 2018, o que aparentemente não está na ordem direta dos fatos que se possa ter absoluta certeza. Há muita dúvida sobre isso, mas tentar o aparentemente impossível é natural para quem se imagina justiceiro. Advogados renovados acreditam que essa cassação de chapa não deveria criar perspectivas em nenhum político, porque não se vislumbra que vá adiante. O motivo não tem característica de qualquer ato ilícito.

Mas, de qualquer forma, tem quem se prepare para o que der e vier, mesmo com a certeza de que pode se tratar de um processo meramente político ou até revanchista.

Sobre impedimento

Um jurista explicou ontem à noite que se o TRE-SE reconhecer o impedimento do seu presidente, desembargador José dos Anjos, na decisão que cassou a chapa Belivaldo Chagas/Eliane Aquino, anula o julgamento anterior e marca um outro.

*** Caso não reconheça, passa a julgar os embargos e o processo se encerra em Sergipe. Nesse caso a apelação será através do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pedido de anulação

A defesa de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino entrou com pedido de anulação porque o filho do desembargador José dos Anjos integra o escritório de advocacia que entrou com ação contra a chapa vencedora da eleição majoritária de 2018.

*** A contestação do resultado ocorreu porque José dos Anjos não se julgou impedido e votou favorável à cassação, solicitada pelo escritório que o filho integra.

*** A decisão será tomada nesta segunda-feira pelo TRE-SE.

Sem suplentes

O TRE-SE também julga hoje denúncia de compra de votos contra o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB em trânsito para o PSL). Caso se comprove o ilícito, os seus votos podem ser anulados.

*** Com anulação o suplente não assume e haverá nova avaliação para indicação do substituto.

*** Isso, lógico, depois do parlamentar recorrer da decisão junto ao TSE.

Vardo e denúncia

O primeiro suplente de Rodrigo, vereador Vardo da Lotérica (PTB), anunciou durante entrevista a Fábio Henrique e Jason Neto, sexta-feira, que entrou na Justiça pedindo anulação de uma urna em Riachão dos Dantas, do pleito de 2018.

*** Disse que essa urna foi aberta por volta das 21 horas, quando todas as outras já haviam sido contabilizadas. Com anulação dessa urna, Vardo se elege…

*** Vardo da Lotérica, inclusive, já foi prestar depoimento à Polícia Federal, que investiga a denúncia.

Sobre ameaças

Sobre a denúncia de ameaça de morte a Rodrigo Valadares, Vardo da Lotérica disse que o deputado é seu amigo e que também deseja saber quem o ameaçou.

*** – Sou suplente, mas o vereador Cabo Aminthas também é, disse ele pondo mais fogo na fogueira.

Encontro em Brasília

Na sexta-feira passada um encontro de membros do PSC no gabinete do secretário André Moura, em Brasília, com o governador do Rio, Wilson Witzel.

*** Também esteve o prefeito do Poço Verde, Iggor Oliveira: “uma ótima conversa sobre política”, disse André.

Ameaça de greve

A associações dos juízes se organizam para reagir à nova redação dada à lei de abuso de autoridade, após o Congresso derrubar a maioria dos vetos do presidente Bolsonaro.

*** O contra-ataque dos magistrados envolve desde apelo ao STF à promessa de greve.

*** Os juizes ameaçam uma greve geral que abranja todo o País…

Palestra para vereadores

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) fez palestra, neste final de semana, em Encontro de Vereadores de Sergipe e Alagoas que aconteceu em Maceió.

*** Fábio falou sobre a Reforma Tributária, a lei sobre fundos partidários e Reforma Política.

Situação é difícil

O prefeito interino de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano, não tem condições de administrar o município sozinho, sem a ajuda do Estado e do Planalto.

*** A situação é muito difícil em razão da folha alta dos servidores e queda de 50% na arrecadação, inclusive de royalties sobre geração de energia.

Almoço com Belivaldo

O governador Belivaldo Chagas recebeu para almoço, sexta-feira, a senadora Maria do Carmo, o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, e os deputados Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães, ambos do MDB, mas em trânsito para o DEM.

*** Também estava o secretário de Governo, José Carlos Felizola. O almoço ocorreu no gabinete do governador.

Colocou-se à disposição

A conversa foi considerada “boa e aberta” por um dos participantes. A senadora Maria do Carmo colocou o seu gabinete no Congresso à disposição do governador, com o objetivo de ajudar o Estado.

*** Não se falou em composição, mas as portas ficaram abertas para novos encontros.

*** O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) não participou porque chegou atrasado.

Discute filiação

O vereador Manoel Marcos esteve visitando o sertão neste final de semana e amanhã terá conversa para tratar de sua aterrissagem no Republicanos (PRB) e candidatura à Prefeitura de Nossa Senhora da Glória.

*** O ex-deputado Jairo de Glória tem participado de todas as conversas e também coloca seu nome para disputar a Prefeitura sem problemas.

Primeiro suplente

Jairo de Glória é primeiro suplente e tem perspectiva de assumir com a vitória de nomes como o de Ibraim Monteiro em Lagarto, ou de Gilmar Carvalho em Aracaju.

*** As conversas do PRB vão continuar sobre o fortalecimento da legenda para o pleito de 2020.

Oficial de justiça

Um oficial de justiça esteve, sexta-feira, na sede do PSC, em Aracaju, para entregar intimação para que o partido faça a defesa sobre o pedido de desfiliação do deputado Gilmar Carvalho.

*** Como era endereçada ao presidente regional do partido, André Moura, a intimação não foi entregue.

Posição de André

O ex-deputado federal André Moura já foi nomeado chefe da Casa Civil e Governança do Rio de Janeiro, que agrega o Planejamento, Administração e Orçamento daquele Estado.

*** Ontem ele despachou até tarde com o governador Wilson Witzel e hoje começa seu trabalho na Pasta. Também hoje trata sobre a solenidade de posse.

Um bom bate papo

Mais pagamento – A Caixa Econômica volta a fazer mais pagamentos no valor de R$ 500 do FGTS para os trabalhadores nesta sexta-feira.

Mantém posse – Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém decisão que determinou posse do deputado federal Valdevan Noventa, eleito por Sergipe.

Não está bem – Informações de Brasília são de que Valdevan Noventa vai iniciar um processo de mudança de partido. Não se sente bem no PSC.

Por aliados – O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) vai se empenhar para que aliados do governador Belivaldo esteja com ele em Sergipe e Brasília.

Mesma posição – Zezinho Guimarães defende que a posição dos parlamentares seja a mesma no Estado e nas decisões no Congresso.

Espaço fiscal – Mais uma dificuldade surge agora: O Ipea diz que Governo não tem espaço fiscal para mudanças na reforma da Previdência.

Disputar mandato – A oposição em Sergipe precisa reconhecer que não está em condições de disputar mandato majoritário em Aracaju.

Muitos problemas – Novo prefeito interino de Canindé do São Francisco com dificuldade de por a cidade nos eixos. Muitos problemas pela frente.

Só 30 por cento – Segundo avaliação de um vereador experiente, a renovação na Câmara de Aracaju será de 30 por cento nas eleições de 2020.