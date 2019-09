Alunos de Farmácia alertam para risco de câncer de pele com exposição ao sol

30/09/19 - 15:09:05

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju participou, no sábado (21), na Praia de Aruana, do Dia Mundial de Limpeza, com ações em rios e praias. A Instituição se integrou ao projeto em parceria com a Fundação Mamíferos Aquáticos, através da Liga Acadêmica de Farmácia.

Durante o evento, de cunho educacional, os alunos orientaram os banhistas sobre os riscos de exposição ao sol e distribuíram protetor solar. A ação aconteceu durante a coleta de lixo na praia com o objetivo de promover uma mudança de comportamento em relação ao descarte irregular do lixo.

O evento teve como foco evitar o câncer de pele, que é umas das principais incidências da doença no país. “Durante a coleta, nossos alunos estiveram distribuindo os foto-protetores, orientando as pessoas e dando dicas de como se comportar em relação à exposição solar”, explicou a professora do curso de Farmácia da UNINASSAU Aracaju, Alyne Dantas Lima.

Foto assessoria