Ampliação da Adutora do Piauitinga vai beneficiar mais de 170 mil habitantes

30/09/19 - 13:22:04

Obra do Governo de Sergipe que fica entre Lagarto e Salgado vai trazer segurança hídrica para moradores de quatro municípios e gerar emprego e renda para a região

Um canteiro de obras funcionando a todo vapor para levar desenvolvimento e qualidade de vida para os moradores da região Centro Sul de Sergipe. A Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do Piauitinga) vai atender a mais de 170 mil pessoas que moram nos municípios de Lagarto, Salgado, Riachão do Dantas e Simão Dias.

O sistema integrado de abastecimento de água contará com nova captação e estação de tratamento e tem um investimento na ordem de R$ 83.514.821,00. O trabalho do Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) leva progresso e segurança hídrica de mais de 30 anos para toda a região.

Segundo o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Companhia, Gabriel Campos, a obra vai além do abastecimento de água. “Esta ampliação da adutora fará com que não só Lagarto, mas também Salgado, Riachão do Dantas e Simão Dias tenham segurança hídrica, o que serve também de atrativo para instalação de novas indústrias comércios, gerando emprego e renda para a região”, acredita o diretor.

Serão executados 49.212m de adutoras desde o município de Estância até Lagarto. Na cidade de Lagarto estão sendo construídos dois novos reservatórios apoiados, com capacidade para um milhão de litros de água em cada um. “Em Lagarto já foi realizada a escavação e regularização da área a ser construída o novo reservatório, e a tubulação também esta sendo colocada em algumas ruas da cidade”, explica Gabriel.

A previsão é que esta duplicação seja concluída em dois anos e garanta o abastecimento da região por mais três décadas.

Estação de tratamento

Em paralelo as obras na cidade de Lagarto, no município de Salgado está sendo executada a obra da estação de tratamento. Essa estação captará água do Rio Piauitinga, em Estância, passará pela estação de tratamento em Salgado até chegar em Lagarto.

Adutora do Piauitinga

A obra de ampliação da Adutora do Piauitinga integra a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto contará com adutoras, uma captação, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), um reservatório de distribuição com capacidade de 2.000 m³ e 14.436 ligações prediais. O Sistema Integrado do Piauitinga abastece as sedes municipais e diversas localidades rurais dos municípios de Lagarto, Salgado, Simão Dias, Poço Verde e Riachão do Dantas.

Foto Marcos Rodrigues