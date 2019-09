GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS INAUGURA A NOVA SEDE DO SERGIPEPREVIDÊNCIA

30/09/19 - 09:54:21

O governador Belivaldo Chagas participou na manhã desta segunda-feira (30) inaugurou o novo prédio do SergipePrevidência que funcionará no centro de Aracaju, no Palácio Serigy, localizado na Praça General Valadão.

Durante a inauguração, Belivaldo disse que “isso irá gerar mais conforto e comodidade para os aposentados e pensionistas estaduais e mais economia aos cofres públicos”

O governador também realiza o lançamento do Aplicativo Meu SergipePrevidência, um canal digital que auxiliará os aposentados e pensionistas do estado a verificar sua vida funcional de forma prática e rápida.