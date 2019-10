Bom Sucesso- Marcos procura Paloma e pede que ela volte à mansão. Após descobrir que a costureira é inocente no caso do assalto, o filho de Alberto atende

Marcos (Romulo Estrela) conseguiu provar a todos que Paloma (Grazi Massafera) é inocente no assalto à mansão dos Prado Monteiro e a notícia já chegou até Alberto (Antonio Fagundes). A pedido do pai, no capítulo de Bom Sucesso desta terça-feira, 1/10, o empresário procura pela costureira com uma nova proposta.