CDL ELOGIA GOVERNO POR INSTALAR O SERGIPE PREVIDÊNCIA NO CENTRO

30/09/19 - 13:06:16

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) elogiou a decisão do governador Belivaldo Chagas ao transferir e inaugurar hoje, 30, a nova sede do Instituto Sergipe Previdência, que estará localizada a partir de desta segunda-feira, na praça Gal. Valadão, Centro de Aracaju, no Palácio Serigy.

Para Brenno Barreto, que preside a CDL, o estímulo à instalação de órgãos públicos no Centro da capital contribui diretamente para o processo de revitalização e fomento a ocupação da localidade, tido como o mais amplo e numeroso espaço de compras de Sergipe.

“Sem dúvida, o comércio de Aracaju bate palmas para essa injeção de ânimo à revitalização do Centro ofertada pelo governo estadual, bem como garante a circulação de inúmeros aposentados, pensionistas e servidores que para lá se dirigirão visando resolver seus problemas”, conta Brenno.

Segundo a CDL, outras iniciativas que são feitas pelo poder público – PMA e Governo do Estado – ou mesmo pela iniciativa privada, servem como um bom aporte ao comércio do Centro e “são extremamente bem vindas ao maior local de compras do Estado”.

Por Elton Coelho

Foto assessoria