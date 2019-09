Ceac Itinerante oferece serviços gratuitos no Shopping Jardins

30/09/19 - 09:09:25

Dando continuidade à 4ª edição do ‘Conexão Comunidade’, o Shopping Jardins recebe nesta segunda-feira (30) a unidade itinerante do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac). O órgão está no ‘Espaço + Jardins’, em frente à loja Magazine Luiza, oferecendo serviços gratuitos à população.

Até quarta-feira (2), o público tem a oportunidade de tirar carteira de identidade (1ª via para menores de 18 anos e 2ª via – “troca rápida”), carteira de Passe Livre Intermunicipal para o idoso ou deficiente e ID Jovem.

O atendimento é iniciado às 9 horas e são distribuídas 180 senhas por dia.

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins