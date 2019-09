Comemorações a semana da pátria, tem encerramento com desfile em Santana do São Francisco

30/09/19 - 15:19:23

As comemorações da semana da pátria em Santana do São Francisco, teve seu final no dia ontem (29) de setembro com o desfile cívico das cinco escolas da rede municipal, pelas principais ruas da cidade ribeirinha.

Cada unidade escolar trouxe para o desfile em 2019 um tema, a creche escola Leonor Franco apresentou o tema “Aquarela”, a escola Amarise Soares Cavalcante, do conjunto Albano Franco, fez bonito em sua exibição com o tema “Uniforme Escolar: Identificação do aluno”, já a escola João da Silva Barrozo desfilou com o tema “Sociedade e Valores”, a unidade escolar Agesislao Batista Martins Soares, localizada no Povoado Saúde apresentou o tema “Somos uma Mistura”, a escola Afonso de Oliveira Fortes fechou o desfile com o tema “As lendas das botijas”.

No encerramento das festividades, o prefeito Júnior Barrozo fez questão de apresentar os novos veículos que irão contribuir com a gestão municipal, “Conseguimos com a ajuda dos parlamentares federais, dois ônibus novos para a secretaria de Educação, a terceira ambulância nova de nossa gestão para a secretaria de Saúde, um trator para secretaria de Agricultura e um caminhão zero quilômetro para a limpeza pública de nossa cidade”. Afirmou o prefeito Júnior Barrozo

A secretária municipal de educação Emília Santana, festejou o encerramento da semana da pátria, que marcou o início das comemorações de 02 a 06 de setembro, encerrando com o desfile cívico que movimentou a comunidade escolar do município, ” Quero agradecer a toda equipe da secretaria e as equipes diretivas da rede municipal, professores, pais e alunos pelo empenho, para que chegássemos ao brilho deste evento em 2019″. Disse a secretaria Emília Santana.

Fonte e foto assessoria