Culturart no Palácio terá abertura de exposição e muita música

Na próxima sexta-feira, 04, acontece mais uma edição do Culturart no Palácio. O evento tem inicio a partir das 16h, no Palácio Museu Olimpio Campos, com a abertura da Exposição ‘Ritos e Tradição’ do fotógrafo Márcio Garcez. Em seguida um musical com Almir voz e violão e logo após apresentação da banda musical dos Procuradores do Estado de Sergipe. O Culturart no Palácio é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe.

A exposição Ritos e Tradição foi um dos trabalhos selecionados no Edital de Concurso para Seleção de Projetos de Exposição para o Salão Multieventos do Palácio-Museu Olimpio Campos, realizado pela Funcap/SE, por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico – FUNCART. Já Almir é músico e professor do Conservatório de Música de Sergipe.

A Banda dos Procuradores surgiu em 2012, quando os procuradores Flávio Medrado, Kleidson Santos e Tulio Cavalcante, apaixonados por música, se uniram ao músico profissional Humberto Barreto e aceitaram o desafio proposto por Pedro Durão, então presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe, para tocarem na inauguração da área de lazer da APESE. Eles se apresentam às 17h, encerrando com chave de ouro mais uma edição do Culturart no Palácio.

Programação:

16h – Abertura da Exposição: “Ritos e Tradição” do Fotógrafo Márcio Garcez (Selecionado no Edital Projetos de Artes Plásticas)

16h40 – Apresentação musical com Almir Voz e Violão

17h – Apresentação da banda musical dos Procuradores do Estado de Sergipe