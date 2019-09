DESARME-SE PARTICIPA DE UMA AÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA

30/09/19 - 09:31:23

O Comitê Estadual do Desarmamento (Desarme-SE) participou do Caueira Fest, em Itaporanga D’Ajuda. O evento foi realizado entre a sexta-feira (27), e o domingo (29). A participação do Desarme-SE teve como objetivo a propagação da cultura de paz.

No evento, foi realizada panfletagem e diálogo com a população sobre os riscos relacionados às armas de fogo. O perito criminal Nailson Correia, que coordenou a ação, destacou a importância da participação do comitê.

“Nossa presença foi fundamental, não só para difundirmos a cultura da não violência como também mostrar as pessoas que, se a finalidade em adquirir armas de fogo for para prover segurança, existe outro caminho: o do fortalecimento das instituições de segurança pública”.

Na ação também foram distribuídas camisas aos parceiros do comitê e que acreditam que a solução para o combate à violência também passa pelo desarmamento. O prefeito da cidade, Otavio Silveira Sobral agradeceu a presença do Desarme-SE, da SSP.

As informações e foto são da SSP