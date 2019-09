DOS 8 JOGOS, CINCO TIVERAM VITÓRIAS DOS VISITANTES NA 8ª RODADA DA SÉRIE A2

30/09/19 - 05:10:48

A oitava e penúltima rodada do Campeonato Sergipano da Série A2, foi finalizada na tarde deste domingo (29), com seis jogos. O destaque para a goleada do Botafogo de Cristinápolis contra o Socorro, no estádio Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro.

Os gols do alvinegro sergipano foram marcados por João (2x) e Luciano. Também na grande Aracaju, no município de Barra dos Coqueiros, o Aracaju venceu o Amadense por 1×0 , com gol de Victor Hugo.

Na região agreste do estado, na cidade de Itabaiana, o Coritiba perdeu para o Rosário Central, no estádio Etelvino Mendonça. O gol do jogo foi marcado por Cristiano. Outro visitante que venceu na rodada foi a equipe do Força Jovem. Na cidade de Rosário do Catete, O Força Jovem venceu por 3×1, com gols de Bráulio (2x) e Paulo Diego. O atleta Robson diminuiu para o Santa Cruz.

No município de Canindé do São Francisco, outro visitante somou os três pontos fora de casa. A equipe de Maruinense goleou por 4×0, o Canindé. Os gols do jogo foram de Paulo Henrique (2x), Rafael e Cristiano.

O único mandante que venceu neste domingo foi a equipe do Atlético Gloriense. A equipe do sertão venceu por 2×0, com gols de Bruninho e Thiago Santos. A partida aconteceu no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória.

No sábado, o Estanciano enfrentou o América de Pedrinhas. A equipe alvirrubra não tomou conhecimento do canarinho e venceu por 4×1. Os gols do América foram de William (2x), Matheus e José Júnior. O Estanciano diminuiu com Leonardo.

Na outra partida do sábado, o Socorrense recebeu o Barra, no estádio Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro. A equipe do siri venceu por 3×2. Os gols do Socorrense foram de Gabriel e Renderson (2x). Os gols do Barra foram do atleta Miguel (2x).

Acompanhe a classificação após, o fechamento da oitava rodada.

Grupo A

1) América de Pedrinhas 21 pontos

2) Socorro 16 pontos

3) Boquinhese 12 pontos

4) Amadense 10 pontos

5) Socorrense 10 pontos

6) Botafogo 08 pontos

7) Estanciano 07 pontos

8) Barra 03 pontos

9) Aracaju 03 pontos

Grupo B

1) Maruinense 19 pontos

2) Atlético Gloriense 18 pontos

3) Força Jovem 13 pontos

4) Rosário Central 10 pontos

5) América de Propriá 10 pontos

6) Santa Cruz 07 pontos

7) Coritiba 07 pontos

8) Propriá 05 pontos

9) Canindé 03 pontos

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol