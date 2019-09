EDVALDO DISCUTE COM GUSTINHO RIBEIRO EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU

30/09/19 - 12:31:44

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta segunda-feira, 30, com o deputado federal Gustinho Ribeiro, para discutir a destinação de recursos federais para Aracaju, através de emendas. Os parlamentares têm até o dia 20 de outubro para apresentar indicações ao projeto do Orçamento Geral da União de 2020.

“Foi uma reunião muito produtiva, na qual iniciamos a discussão sobre as demandas da cidade junto ao deputado Gustinho Ribeiro. Ele tem sido um aliado de Aracaju e se colocou à disposição para apresentar emendas para a cidade. Vamos continuar conversando para definir as áreas que serão beneficiadas”, afirmou o prefeito.

O deputado federal Gustinho Ribeiro ressaltou que tratou com o prefeito sobre a possibilidade de direcionar emendas para a Saúde e para o Turismo. “Coloquei meu mandato, mais uma vez, à disposição do prefeito Edvaldo Nogueira e de Aracaju. Até o dia 20 de outubro, teremos como prazo para indicação das emendas de bancada e individuais, então dialogamos com o prefeito e buscamos conhecer mais profundamente os pontos da nossa capital que estão precisando de investimentos, a exemplo da Saúde e do Turismo. Foi uma conversa bastante proveitosa. Nosso mandato sempre estará à disposição do prefeito Edvaldo Nogueira. Nos próximos dias estaremos em Brasília, ao lado dele, definindo as indicações das emendas parlamentares”, pontuou.

Por Valter Lima

Foto: Gustavo Rocha/PMA