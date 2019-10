Éramos Seis- Estado de saúde de Júlio (Antonio Calloni) piora. Marido de Lola (Gloria Pires) passa a noite sentindo fortes pontadas no estômago e preocupa família

Como se não bastasse a preocupação com as contas – sobretudo com o financiamento da casa recém-comprada -, ele tem dado sinais de que sua saúde está abalada. Durante uma briga com o filho mais velho, Carlos (Xande Valois/Danilo Mesquita), ele sente uma forte pontada no estômago e assusta toda a família.

O patriarca é deitado imediatamente e recebe ajuda da esposa. Mas, no dia seguinte, ainda se sente muito debilitado. Ele abre os olhos e sente dor. Olha de um lado para o outro, à procura de Lola, mas não a encontra. Sozinho, resolve então se levantar, mas faz uma careta e Lola chega bem na hora.