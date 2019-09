“Passo Preto” convoca a imprensa para se explicar e volta a dizer que está de “ressaca”

O ex-candidato a deputado federal pelo Psol, Claudinei Santos de Salgado, o “Passo Preto” como é conhecido no município de Salgado, parece estar com dificuldades para prestar as contas de despesas da campanha eleitoral e para tentar justificar a situação, viajou para Aracaju, onde pretende conceder uma entrevista coletiva para se explicar.

Na manhã desta segunda-feira (30) “Passo Preto” voltou a confirmar que praticou o crime, ao gastar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com bebida alcoólica e mais uma vez, a sua fala acabou chamando a atenção ao dizer que “estou de ressaca. Ontem tomei umas cervejas porque estou preocupado e ai meus amigos pagaram umas cervejas. Ontem por exemplo, Dinho pagou uma dúzia de litrão porque eu estou desempregado”, contou o ex-candidato.

“Passo Preto” terá que justificar o gasto de R$ 1.904,68, que segundo ele, foram usados para o pagamento de músicas da campanha, porém, ele alega que não tem notas fiscais porque acreditava que não precisaria. Ele reafirma que não foi orientado pelo partido e não tinha conhecimento que precisaria prestar contas.

Essa situação acabou ganhando repercussão a nível nacional e o vídeo grava por ele, onde confessa o crime eleitoral. Um amigo, incentivador de sua campanha, ao tomar conhecimento do caso, gravou um áudio onde faz um apelo: “não vamos deixar Passo Preto ir para gaiola”, pede Dinho cabeleireiro, informando que está realizando através das redes sociais uma campanha pedindo ajuda financeira para o ex-candidato.

O ex-candidato não perde a oportunidade para afirmar que “gosta de cerveja” e isso voltou a ficar comprovado, quando ele informou que, ao participar de um evento no partido, não prestou atenção porque estava com “ressaca”. “Eu fui para esse encontro e nem prestei atenção porque estava de ressaca”, disse.

