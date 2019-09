FHS abre inscrições do PSS pra profissionais nível técnico

30/09/19 - 17:22:41

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) divulgou, nesta segunda-feira, 30, edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de profissionais de nível técnico. As inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de outubro através do endereço eletrônico: www.saude.se.gov.br. Esta é a segunda etapa do PSS que ainda terá inscrições para profissionais do SAMU com edital previsto para o dia 23 de outubro.

A novidade desse PSS é que 50% das vagas serão destinadas aos candidatos que comprovarem ter até três anos da conclusão do curso de nível médio e técnico. Os cargos são para contratação de técnico em saúde bucal (cadastro reserva), instrumentador cirúrgico (28 vagas e cadastro reserva), técnico em farmácia (42 vagas e cadastro reserva), técnico em enfermagem (206 vagas e cadastro reserva), técnico em laboratório (30 vagas e cadastro reserva).

Há, ainda, vagas para técnico em imobilização ortopédica (6 vagas e cadastro reserva), técnico em radiologia (87 vagas e cadastro reserva), técnico em radioterapia (9 vagas), técnico em segurança do trabalho (7 vagas), técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico- hospitalares (15 vagas) e técnico em nutrição e dietética (cadastro reserva).

Para tirar dúvidas sobre o PSS, a Fundação Hospitalar de Saúde disponibilizou um número de whatsapp (79) 98877-8489, que estará ativo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.