Filho de Arlindo Cruz mostra resultado de transformação: “Perdi 66 kg”. Arlindinho procurou ajuda porque estava prestes a se tornar hipertenso

30/09/19 - 23:19:56

Arlindinho Cruz, filho do sambista Arlindo Cruz, já não estava mais satisfeito com sua aparência diante do espelho e decidiu fazer uma mudança radical em seu corpo. Ele procurou um médico-cirurgião que o recomendou a fazer um procedimento estético que o ajudaria a perder muito peso, mas teria de continuar com uma dieta bem regrada e começar a praticar exercícios físicos.

“Depois que eu fiz essa cirurgia, procurei uma médica especialista em emagrecimento e performance, juntamente com um personal trainer. Fiz uma série de exercícios, e comecei uma dieta regrada, evitando fritura, refrigerante, com horários certos para alimentação e fiquei dois anos sem ingerir bebida alcoólica. Passei dos 142 kg para 76 kg e agora ganhei mais 10 kg de massa magra. Perdi 66 kg em 1 ano e meio“, detalha.

O cantor explica que além do estético, ele também estava preocupado com sua saúde física que estava sendo afetada pelo excesso de peso.

“Eu estava ficando hipertenso e tinha dificuldade de fazer tarefas básicas como me abaixar para amarrar o cadarço do sapato. Sentia muitas dores nas costas e queria ficar bem. Ainda era solteiro, novo e estar bem fisicamente para me apresentar melhor. Queria estar mais vaidoso”, conta.

Agora, Arlidinho diz que está bem satisfeito com o resultado de todo o esforço que fez, mas declara que quer avançar mais alguns passos em seu trabalho estético.

“Estou feliz com o peso e a vida que tenho, mas ainda não estou satisfeito. Quero ganhar mais massa, ficar mais saradão para o verão e ter um shape com muita massa magra.”

Fonte/Foto: globo.com