INSCRIÇÕES PARA CURSO DE RECICLAGEM DO DETRAN/SE CONTINUAM ABERTAS

30/09/19 - 13:26:23

Nos dias 7, 8 e 9 de outubro o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) promove mais um Curso de Reciclagem para condutores que tiveram a habilitação suspensa. Quem tem interesse em participar ainda pode se inscrever na sede da autarquia, localizada na avenida Tancredo Neves, das 7h30 às 12h30. As aulas serão realizadas das 7h30 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas.

A reciclagem, realizada através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), é destinada às pessoas que ultrapassaram os 20 pontos na habilitação por conta de infrações de trânsito ou que cometeram infrações que por si só demandam suspensão, tendo cumprido todo o prazo de defesa do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Durante três dias, os participantes assistem a 30 horas de aula, divididas entre as disciplinas Legislação de Trânsito, Primeiros Socorros, Direção Defensiva e Relacionamento Interpessoal.

Inscrições

Para se inscrever no curso, basta o condutor se dirigir à EPTran, que funciona na sede do Detran, na avenida Tancredo Neves, s/n, Ponto Novo, no primeiro andar, portando o RG e o CPF. Após o pagamento da taxa referente ao serviço, o condutor estará apto a frequentar a turma. Informações podem ser obtidas pelo telefone: (79) 3226-2000.

Ascom – Detran/SE