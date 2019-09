Mais de 14 mil toneladas de concreto asfáltico já foram utilizadas na operação Tapa-Buraco

30/09/19 - 13:39:07

São 60 municípios em diversas rodovias estaduais de Sergipe que receberam os serviços

A operação tapa-buraco já percorreu quase 700 quilômetros de rodovias sergipanas nos últimos 150 dias. Os trabalhos prosseguem recuperando parte da malha viária estadual, melhorando as condições de trafegabilidade e garantindo assim a segurança de condutores e pedestres em todos os territórios sergipanos.

Realizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) como órgão executor, os serviços avançam em 60 municípios e já utilizou, nestes cinco meses de operação 13.969,000 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ em diversos trechos das rodovias estaduais em Sergipe.

Nessa semana, a equipe de tapa-buraco tem feito seu trabalho em cinco territórios sergipanos: Sul Sergipano, Centro Sul, Grande Aracaju, Leste Sergipano e Médio Sertão. Da Grande Aracaju em Itaporanga D’Ajuda até o Centro Sul Sergipano pela SE-160, o Governo do Estado tem intensificado os serviços. São 12 pessoas trabalhando na SE 160 entre Itaporanga D’ Ajuda a Lagarto.

“Os serviços começaram em Itaporanga e vão até Lagarto, passando pela rodovia Humberto Mandarino e Rodovia Governador Arnaldo Garcez, passando por diversos povoados a exemplo do Povoado Sapé, Gravatá, Estancinha, até chegar a Lagarto. Até agora estamos com serviços de tapa buraco realizados em 15 km desses trechos”, explicou Anderson Neves, diretor de operações do DER.

Um alento para a população. Gislene Gomes passa todos os dias pelo trecho do povoado Sapé, no município de Itaporanga D’Ajuda, na Grande Aracaju ela explica o quanto a operação é importante para quem mora na região.

“Faço esse trajeto do Povoado Sapé para Salgado sempre, algumas vezes de moto, outras de carro, e esse serviço de tapa buraco é de grande valor porque nós que transitamos aqui diariamente estávamos sofrendo muito. Quando chove fica ainda pior a situação, atrasa a gente, desanima de sair de casa. Outra coisa, é que vai nos trazer mais segurança, pois com os buracos também cresceu o número de assaltos na rodovia, então é um serviço extremamente necessário, estou feliz que esteja sendo realizado”, explicou Gislene.

Mais segurança e trafegabilidade

Os serviços realizados têm melhorado consideravelmente o cotidiano de quem trafega na via. Ivanilto Santos de Jesus é usuário da rodovia que liga lagarto a Itaporanga e mais um beneficiado pela Operação Tapa-Buraco, mais um que também comemora a execução dos serviços. “Mesmo sendo um paliativo, vale muito a pena, pois a situação da pista estava muito ruim, a viagem ficava demorada, cansativa, fora os riscos tanto para os carros, como também de segurança”, conta.

O Diretor-Presidente do DER, Ancelmo Souza, garante que o objetivo desse trabalho é mesmo atender os sergipanos. O cronograma segue mapeando as rodovias que precisam passar por algum tipo de manutenção como essa e ouvindo a população que procura a ouvidoria do DER e os veículos de comunicação para fazer se pedido. “Estamos atentos às necessidades dos Sergipanos e nos desdobrando para atender os pedidos de todos. Todos os dias temos trabalho de tapa-buraco em mais de um território sergipano. Já são cinco meses de operação e nesse tempo já passamos por praticamente todas as rodovias que estava precisando de reparos e quando tivermos concluído esta etapa, daqui há um mês, a operação ficará apenas como um serviço de manutenção do trabalho que foi feito até agora”, explica o presidente.

Já são 60 municípios beneficiados

Os municípios já atendidos pela operação tapa buraco foram: Aquidabã, Aracaju, Arauá, Barra dos Coqueiros, Boquim, Brejo Grande, Campo do Brito, Canindé do São Francisco, Capela, Carmópolis, Cristinápolis, Cumbe, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Monte Alegre, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Pinhão, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhi, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, São Domingos, Simão Dias, Siriri, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba, atestando o compromisso do Governo de Estado juntamente com o DER/SE, em realizar as devidas manutenções garantindo mais segurança na trafegabilidade.

Anderson Neves, diretor de operações do DER informa que os serviços em algumas rodovias já foram realizados mais de uma vez. “Tem rodovias que já receberam os serviços mais de uma vez, a exemplo da rodovia João Bebe Água em São Cristovão, como se trata de uma rodovia de muita trafegabilidade e também passamos por um período de bastantes chuvas e com pedidos constantes, a operação já passou mais de uma vez lá”, conclui.