MATERNIDADE REGISTRA MAIS DOIS CASOS DE ABUSO SEXUAL NESTE FINAL DE SEMANA

30/09/19 - 12:57:38

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), responsável pelo acolhimento de gestantes de alto risco, gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), assegurou atendimento a 109 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o balanço do final de semana dos últimos três dias, no período de 27 a 29 de setembro, a instituição recebeu essas pacientes, sendo 43 internamentos, que resultaram em 41 partos e 66 pacientes foram avaliadas, destas, seis foram transferidas para Unidades de risco habitual. É o que aponta a estatística do balanço da instituição, divulgada nesta segunda-feira, 30, com base em seus relatórios de produção.

A gerente do Pronto de Socorro da MNSL, Adhara Shuamme Bento Fraga, explicou que a MNSL oferece o Serviço de Atendimento a vítimas de violência Sexual, que funcionam 24 horas, de domingo a domingo. Tudo acontece através de uma rede integrada de assistência baseada nos direitos universais, de acordo com que preconiza a Organização das Nações unidas (ONU). “No local, o paciente é acompanhado por uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, psiquiatra, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistente social e médico. Durante o final de semana a MNSL, contabilizou dois acolhimentos, sendo um a menor de idade e outro a maior de idade, ambos do sexo feminino”, informou Adhara.

Já no Centro Cirúrgico da instituição, foram contabilizados 46 procedimentos, entre eles 41 partos, sendo 19 normais e 22 cesáreos, duas cirurgias em recém-nascidos e três curetagens” , contabilizou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

Assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a MNSL funciona no regime porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade. Além das gestantes, a unidade ainda abre portas para gestantes atendidas pelo SUS que vem de outros estados. A Nossa Senhora de Lourdes, funciona 24 horas, de domingo a domingo fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3222-8650.