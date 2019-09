Nossa Senhora do Socorro irá sediar jogo da Copa do Brasil de Futsal Feminino

30/09/19 - 10:06:45

O jogo será entre a equipe socorrense Barcelona FC e a equipe paulista Taboão

Com o objetivo de promover e incentivar a prática esportiva no município, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Turismo e Juventude (Semeltju), e em parceria com a Federação Sergipana de Futsal (FSFS), está apoiando a realização da Copa do Brasil de Futsal Feminino. O evento acontecerá no próximo sábado, 05 de outubro, no Ginásio do SESI, localizado no Conjunto Marcos Freire I, a partir das 16h.

“Realizamos essa semana uma última reunião, juntamente com o prefeito Padre Inaldo, a presidente do Barcelona FC (BFC), Vanessa Nunes e o presidente da FSFS, Josué Santos, com o intuito de definir os últimos ajustes para que o município possa receber o jogo da semifinal de futsal feminino. Estamos ansiosos em realizar essa competição, pois ela é muito importante para incentivar o futsal feminino no nosso município e em todo o Brasil”, garante o representante da Semeltju, Danilo Dinamarca.

O Barcelona FC é o único time representante do Nordeste entre os quatro semifinalistas, e este terá a oportunidade de jogar uma partida importante em sua cidade de origem e com o apoio de órgãos fundamentais do município.

“O município de Nossa Senhora do Socorro é o único representante do povo nordestino nessa competição nacional. Trazer essa visibilidade para o município é muito importante, pois mostra o comprometimento da gestão com o esporte e principalmente em inserir as mulheres numa modalidade antes predominantemente masculina. Estamos muito orgulhosos e satisfeitos em poder receber essa competição dentro da nossa casa”, garante Danilo.

Da assessoria