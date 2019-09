Palestra Equilíbrio com Dr. Ueslhe Gama acontece nesta terça-feira em Itabaiana

30/09/19 - 15:26:16

Evento gratuito começa às 15h00 na Associação Atlética de Itabaiana

O médico, Fellow em Fisiologia e Metabolismo, graduado em Educação Física, pós-graduado em Nutrologia pela CNNUTRO- ABRAN –SP, Dr. Ueslhe Gama irá palestrar para os itabaianenses nesta terça-feira (01), às 15h00 na Associação Atlética de Itabaiana. A palestra tem como tema “Equilíbrio- modificando hábitos para uma vida longa e saudável”, a entrada é gratuita. “O objetivo é mostrar para as pessoas, que com atitude elas podem alcançar a longevidade com qualidade de vida”, afirma o médico que irá palestrar pela primeira vez na cidade. Conhecido por seu método de saúde preventiva de sucesso, Dr. Ueslhe tem um currículo extenso e faz parte de grandes instituições de saúde de Aracaju e do interior. O evento é promovido pela Farmacêutica.

Fonte e foto: Rodrigo Alves