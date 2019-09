Policiais da 2ª CIA/6º BPM prendem suspeito por roubo e ameaças em Salgado

30/09/19 - 05:17:19

Na última sexta, dia 27, por volta das 22h00, policiais militares lotados na 2ª Companhia do 6º Batalhão, que tem como comandante a Capitã Márcia Cristina, através da guarnição Iguana 31, composta pelo Cabo Carlos e Soldados Molzart e Lucian, foram acionado pelo Sr. Daniel para se deslocarem até o Conjunto Gidelson, em Salgado.

Ao chegarem ao núcleo habitacional, os militares se depararam com a vítima Josiel Antônio dos Santos, assustado, relatando que estava correndo de Alex, o qual estava o ameaçando de morte, tendo este inclusive roubado a moto e o celular da vítima, tendo os policiais efetuado buscas na região, porém não localizaram o suspeito.

Já no dia seguinte (28), o comandante do destacamento militar de Salgado, o 1º Sargento Edicláudio e seu auxiliar o Cabo Wagner, receberam a informação da guarnição que estava saindo de serviço, acerca do ocorrido.

Então por volta das 10h00 do sábado, esta última guarnição deu continuidade às buscas pelo Alex, fazendo diversas rondas sucessivas no povoado Canaã, na residência da genitora do mesmo, porém conseguiu fugir ao avistar a viatura policial.

Já por volta das 15h00, os policiais militares foram acionados por populares do povoado Canaã, que informaram que o Alex estava imobilizado e amarrado, aguardando a viatura policial.

Ao chegarem ao local a guarnição encontrou o suspeito, que foi identificado como sendo Alexandre Alves de Jesus, 34 anos, amarrado e com um sangramento na perna esquerda, conduzindo este ao Hospital de Lagarto, onde foi atendido e posteriormente recebido alta médica, sendo encaminhado posteriormente à Delegacia Regional de Estância para adoção das medidas pertinentes ao caso.

Matéria do blog Espaço Militar