Policiais do Batalhão de Radiopatrulha apreendem armas de grosso calibre e drogas

30/09/19 - 12:39:30

A Polícia Militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, deflagrou, neste final de semana, entre a sexta, 27, e o domingo, 29, uma série de ações visando combater atitudes ilícitas, como também, por meio do policiamento preventivo, propiciar nos bairros da Grande Aracaju sensação de segurança a toda sociedade.

Na sexta-feira, 27 de setembro, as ações resultaram:

Nas prisões de João Paulo Santos Almeida, 22 anos, Givaldo Batista dos Santos, 49 anos, Genilson Batista de Almeida, 52 anos e João Batista de Almeida, 53 anos, pelo crime de vias de fato, praticado no Bairro Olaria, na Rua Evangelino da Paixão.

Nas prisões de Matheus Ayala dos Santos Sobral, 19 anos, e Arthur Henrique Nascimento, 21 anos, pelo crime de roubo que fora praticado no Bairro Suissa, na Avenida Explosão. Eles foram presos com um revólver calibre .38.

Na prisão de Jaldemir Cruz Jesus dos Santos, 39 anos, pelo ilícito penal de porte ilegal de arma fogo. O suspeito foi preso no Centro, na Avenida Ladeira Dom José Vicente Tavora, no município de São Cristóvão, em poder um espingarda calibre .12, com 08 munições.

Foi Preso Brenisson Santos de Siena no Bairro Luiz Alves com um mecanismo de arma de fogo de calibre 7,62

No sábado, 28 de Setembro:

Uma Motocicleta CG 150 Fan foi localizada e recuperada na Rodovia das Indústrias, no município de Nossa Senhora do Socorro

No domingo, 29 de Setembro:

Foi cumprido um mandado prisão pelo crime de homicídio (cometido contra a ex-namorada), no Bairro Luiz Alves, em desfavor Iago Santos Oliveira.

Foto e colaboração de soldado Oliveira Filho