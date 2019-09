Pontilhão da rua Guilhermino Rezende será interditado na 4ª

30/09/19 - 12:44:42

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), vai iniciar, nesta próxima quarta-feira, dia 2, a obra de reconstrução do pontilhão situado no cruzamento da avenida Anísio Azevedo com a rua Guilhermino Rezende, no bairro 13 de Julho. Para isso, o pontilhão será interditado e o trânsito no local sofrerá alterações.

Está projetada a substituição de toda a laje (tabuleiro) danificada e o reforço da fundação para receber a nova estrutura. Nessa obra, a Prefeitura investe cerca de R$350 mil, com recursos próprios, e o prazo previsto de execução do projeto é de cerca de 90 dias.

Por causa da interdição do pontilhão, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que haverá alterações no trânsito da região. Assim, o condutor que está circulando pela rua Guilhermino Rezende e deseja acessar a avenida Acrísio Cruz ou a Praça da Imprensa deverá convergir à direita na rua Campo do Brito ou Moacyr Rabelo Leite e depois à esquerda na avenida Gonçalo Prado Rollemberg, passando pela Anísio Azevedo, acessando novamente a Guilhermino Rezende ou se preferir mais à frente à Acrísio Cruz.

Transporte coletivo

Haverá também mudança, temporariamente, no itinerário de algumas linhas do transporte coletivo. São elas: a 074 – Unit/Centro e 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02. Esses ônibus não irão passar pela rua Guilhermino Rezende, devido à interdição. Portanto, os ônibus da linha 074 seguirão pela rua Santa Luzia, rua Campos, rua Arauá, avenida Gonçalo Prado Rollemberg, avenida Anísio Azevedo, rua Guilhermino Rezende e Praça da Imprensa.

Já a linha 200 CIC2, seguirá pela avenida Augusto Maynard, rua Itabaiana, rua Campos, rua Arauá, avenida Gonçalo Prado Rollemberg, avenida Anísio Azevedo, rua Guilhermino Rezende e Praça da Imprensa.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que o trânsito na Anísio Azevedo não será, totalmente, afetado. “Apenas a passagem pelo pontilhão será interditada e o fluxo de veículos ficará normal nos dois sentidos da avenida Anísio Azevedo. A via estará devidamente sinalizada e os agentes de trânsito estarão no local durante o período de adaptação para orientar os condutores”, informa.