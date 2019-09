POR UNANIMIDADE, TRE CASSA MANDATO DE VEREADORA DE ILHA DAS FLORES

30/09/19 - 16:40:39

Na sessão realizada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) nesta segunda-feira (30), a vereadora Eulália Cely Silva Calumbi (SD), do município de Ilha das Flores, teve seu mandato cassado por unanimidade, por captação ilícita de sufrágio nas eleições 2016. Foi mantida a sentença que julgou a representação por captação ilícita de sufrágio.

O recurso eleitoral interposto pela vereadora foi considerado improcedente. O relator, juiz Leonardo Souza de Santana Almeida, votou pelo conhecimento e pelo NÃO provimento do recurso, assim, foi acompanhado pelos outros membros do colegiado. A recorrente foi condenada nos termos do artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, além de ser condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foi declarada também a sua inelegibilidade por 8 (oito) anos, nos termos da alínea j, inciso I, do art. 1.º da Lei Complementar nº 64/90.