Pré-candidato a prefeito, capitão Samuel transfere domicílio eleitoral

30/09/19 - 10:25:08

Agora é definitivo. O deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSC) decidiu e vai colocar seu nome à disposição para disputar a prefeitura de São Cristóvão.

A informação foi confirmada pelo parlamentar informando que irá transferir o seu domicílio eleitoral para São Cristóvão e deverá disputar a eleição ao executivo em 2020. “Eu tenho sido procurado por vários amigos que tem me pedido para me candidatar naquele município onde, mesmo em cargo legislativo, já estamos colaborando com a população, a exemplo do Batalhão da Restauração que tem o nosso comando. Portando, devido a esses pedidos vou transferir meu domicílio eleitoral”, disse o deputado.

Samuel Barreto explicou que ato será na próxima sexta-feira, dia 4, e contará com a presença de correligionários e amigos. “Não posso deixar de atender a essas pessoas que confiam e conhecem o nosso trabalho”, concluiu Samuel.

Munir Darrage